Интернет-мошенника задержали брянские полицейские

Интернет-мошенника из Подмосковья задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились родители несовершеннолетнего жителя Стародубского района. Юноша хотел купить музыкальные динамики. На сайте объявлений он нашёл выгодное предложение. Продавцу молодой человек перевел 5000 рублей. Но товар ему так и не поступил, владелец объявления пропал.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в мошенничестве. 23-летний житель Московской области ранее в поле зрения полиции не попадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».