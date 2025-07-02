Интернет-мошенника задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились двое жителей Брянской области. На сайте бесплатных объявлений они нашли информацию о продаже мобильного телефона по низкой цене. Каждый из потерпевших связался с «продавцом», который попросил предоплату за гаджет. 23-летний житель Брянска перевел 16 700 рублей, а 23-летний уроженец Сельцо – 9000 рублей. После получения денег «продавец» пропал.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска установили подозреваемого в мошенничестве. 24-летний житель Бежицкого района областного центра признался в содеянном. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.