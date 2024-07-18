Интернет-мошенники обманули шесть жителей Брянщины

Интернет-мошенники похитили почти 170 тысяч рублей у шести жителей Брянщины. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Советского района областного центра. В социальной сети она получила сообщение от знакомой. Та просила одолжить ненадолго 94 тысячи рублей. На указанный в сообщении счёт потерпевшая перевела требуемую сумму. Чуть позже она узнала, что аккаунт подруги взломан, а деньги ушли к мошенникам.

В аналогичную ситуацию попали ещё пять жителей Брянска, Брянского и Унечского районов. Они лишились 75 тысяч рублей.