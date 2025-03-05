Интернет-шантажист похитил более 30 тысяч рублей у жительницы Клинцов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась молодая жительница города Клинцы. В интернете она познакомилась с мужчиной. В переписке девушка неосмотрительно поделилась фотографиями интимного характера. Собеседник стал угрожать распространить эти снимки. Он потребовал заплатить ему. Девушка перевела на указанный счёт 31 тысячу рублей.