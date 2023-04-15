Инженера брянской УК обвиняют в хищении топлива

По версии следствия, с августа 2022 года по февраль 2023 года мужчина с рабочей топливной карты заправлял свой личный автомобиль и машину знакомого. Мужчина похитил 965 литров бензина марки АИ-92. Предприятию он причинил ущерб на 44 тысячи рублей.

Временная переправа Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья

Поддержка одарённых детей В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»