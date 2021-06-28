Итоги недели: более 35 пьяных водителей и 45 нетрезвых пешеходов в Брянской области

Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Брянской области сегодня, 28 июня.

На сайте ведомства опубликовали статистику дорожных правонарушений и проверок за прошедшую неделю. Как стало ясно, более 35 автоводителей, которых остановили, оказались пьяными. Из них 33 отказались проходить медосвидетельствование. Также 12 человек не в первый раз попались за вождение в нетрезвом виде, на них планируют завести уголовные дела.

Смогли отличиться и пешеходы. 45 пьяных пешеходов встретились на пути Госавтоинспекторов в ходе проверок. Кроме того, сотрудники ведомства столкнулись с случаями нарушений правил перевозки детей. Всего 64 родителя не посчитали важным последить за безопасностью своих детей.