Из горящей многоэтажки в Любохне эвакуировали 40 жильцов

Из горящей многоэтажки в Любохне спасатели эвакуировали 40 жильцов. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 1 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Дятьковском районе. В посёлке Любохна на улице Пушкина загорелась квартира в пятиэтажном доме.

На вызов оперативно прибыли спасатели на двух пожарных автоцистернах и автолестнице. Из подъезда специалисты эвакуировали 40 жильцов.

Огонь потушили за несколько часов. На пожаре травмы получил жилец квартиры. Причину возгорания устанавливают эксперты.