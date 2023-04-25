Изувеченное тело мужчины достали из реки Навля

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тела мужчины с телесными повреждениями в реке Навля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Под автомобильным мостом на 407 километре трассы М-3 «Украина» в двух метрах от берега в реке Навля обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями. Следователи СУ СК возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты занимаются расследованием. Назначены экспертизы для установления личности мужчины и причин его гибели.

Расследование преступления контролирую в следственном управлении.