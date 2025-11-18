Брянский суд оштрафовал организаторов покерного клуба в Клинцах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном проведении азартных игр. На скамье подсудимых оказались 44-летний и 34-летний жители Клинцов.

С 2023 года по 2025 год соучастники организовали нелегальный игорный клуб. В арендованном помещении они разместили стол для покера с игральными картами и фишками. Регулярно они проводили в клубе игры на деньги, незаконно извлекая доход. Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

Суд оштрафовал виновных на 850 тысяч и 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.