Соучастника телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию

2025, 18 декабря 08:21

Соучастника телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество. На скамье подсудимых оказался 24-летний житель Ростовской области.

18 апреля 2025 года дистанционные мошенники обманули 87-летнюю жительницу Брянска. Под предлогом о якобы пересчёта денег и составления декларации они заставили пожилую женщину собрать все сбережения и передать курьеру. 500 тысяч рублей пенсионерка отдала водителю такси, не осведомленному о преступлении. Фигурант был наблюдателем в преступлении. Он контролировал действия таксиста, который должен был оставить пакет с деньгами в условленном месте в Москве.

Сотрудники правоохранительных органов вовремя пресекли преступление. Соучастника мошенников задержали, а деньги вернули потерпевшей.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии и полумиллиону рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.