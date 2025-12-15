Тротуары построили на улице Менжинского в Брянске по нацпроекту

2025, 15 декабря 14:00

Тротуары построили на улице Менжинского в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2025 году в Фокинском районе Брянска прошёл капитальный ремонт улицы Менжинского. 2,3 километра дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты в первую очередь отремонтировали наружные инженерные сети и построили ливневую канализацию. На проезжей части уложили новое асфальтобетонное покрытие. Подрядчик обновил старые и построил новые тротуары. Для безопасности пешеходов сделали ограждение и искусственные неровности.

Освещают улицу Менжинского фонари со светодиодными светильниками. Для общественного транспорта специалисты сделали заездные карманы и остановочные площадки. Ждать автобусы пассажиры будут в новых павильонах.

В завершении ремонта на дороге поставили новые знаки и нанесли разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».