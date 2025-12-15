Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Тротуары построили на улице Менжинского в Брянске по нацпроекту

2025, 15 декабря 14:00
Тротуары построили на улице Менжинского в Брянске по нацпроекту
Источник фото

Тротуары построили на улице Менжинского в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

 

В 2025 году в Фокинском районе Брянска прошёл капитальный ремонт улицы Менжинского. 2,3 километра дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты в первую очередь отремонтировали наружные инженерные сети и построили ливневую канализацию. На проезжей части уложили новое асфальтобетонное покрытие. Подрядчик обновил старые и построил новые тротуары. Для безопасности пешеходов сделали ограждение и искусственные неровности. 

Освещают улицу Менжинского фонари со светодиодными светильниками. Для общественного транспорта специалисты сделали заездные карманы и остановочные площадки. Ждать автобусы пассажиры будут в новых павильонах.

В завершении ремонта на дороге поставили новые знаки и нанесли разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Метки: , ,

Читайте также

Более 380 кубометров реагента высыпали на дороги Брянска в минувшие выходные
15 декабря 13:36
Более 380 кубометров реагента высыпали на дороги Брянска в минувшие выходные
27 квартир получили дети-сироты в новом доме в Брянске
12 декабря 16:21
27 квартир получили дети-сироты в новом доме в Брянске
Улицу Калужскую обновили в Брянске по нацпроекту в 2025 году
12 декабря 13:42
Улицу Калужскую обновили в Брянске по нацпроекту в 2025 году

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13618) брянск (6691) ДТП (2630) ГИБДД (2151) прокуратура (1985) уголовное дело (1930) суд (1774) Александр Богомаз (1734) авария (1615) мчс (1434) коронавирус (1272) умвд (986)