События

Брянскому водителю грозят штрафы за дрифт на дорогах

2025, 18 декабря 16:34
Брянскому водителю грозят штрафы за дрифт на дорогах
Брянскому водителю грозят штрафы за дрифт на дорогах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

В группе в соцсетях сотрудники брянской Госавтоинспекции обнаружили ролик. На видео попал водитель, который демонстрировал дрифт на дорогах общего пользования. Полицейские разыскали нарушителя. На водителя инспекторы составили шесть административных материалов. Общая сумма штрафов по ним составила 4 000 рублей.

С водителем стражи порядка провели профилактическую бесед. Автомобиль нарушителя внесли в специализированную поисковую систему «Паутина» для проверки.

