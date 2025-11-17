Жителя Жуковка суд отправил на исправительные работы за нападение четырёх пенсионерок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о хулиганстве. На скамье подсудимых оказался 39-летний житель города Жуковки.

Днём 5 июня 2025 года пьяный фигурант на улице Калинина пристал к четырём пожилым женщинами, сидящим на лавочке около подъезда многоквартирного дома. Он стал стал нецензурно выражаться в их адрес и угрожать насилием. Женщины попытались уйти, но хулиган догнал их и несколько раз схватил за волосы 83-летнюю пенсионерку и её дочь. Затем он ударил пенсионерку в грудь, отчего та упала и ударилась затылком. Фигуранта остановил прохожий.

Суд приговорил виновного году исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка.