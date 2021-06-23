Карачевский агрессор расправился с собутыльниками

Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии.

В Карачевском районном суде решилась судьба 33-летнего местного жителя, который с особой жестокостью расправился со своими приятелями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

На скамье подсудимых оказался мужчина, совершивший преступление 23 февраля. День защитника Отечества он отмечал в компании друзей в селе Алымова Карачевского района. Во время застолья нетрезвые люди поссорились. Подсудимый в пылу гнева набросился с кулаками на одного сотоварища и забил его до смерти, другому сломал ребра.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего и избиении мужчины. Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.