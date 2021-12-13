Килограмм наркотиков изъяли брянские полицейские

Четверых жителей Брянской, Смоленской и Тверской областей задержали за распространение запрещённых веществ.

Расследование уголовного дела о распространении наркотиков на территории региона завершили в Следственном управлении УМВД России по Брянской области. Как сообщили в полиции, в конце марта 2021 года четверо подозреваемых из Брянской, Смоленской и Тверской областей решили с помощью «закладок» продавать синтетический наркотик – соль. За каждую «закладку» анонимный работодатель обещал им 300 – 400 рублей.

Через менее чем два месяца незаконной деятельности фигурантов задержали полицейские. У подозреваемых изъяли почти килограмм наркотиков. Им грозит лишение свободы от 10 лет и вплоть до пожизненного.