Киоск сгорел в Почепском районе

Торговый павильон сгорел в посёлке Красный Рог Почепского района. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Рано утром 15 июня в спасательное ведомство сообщили о пожаре на улице Брянская в посёлке Красный Рог Почепского района. Там загорелся торговый павильон.

Прибывшие на происшествия два отделения нах автоцистернах боролись с огнём около часа. Продовольственный киоск выгорел полностью. Пострадавших на пожаре нет. Причину происшествия выяснят эксперты.