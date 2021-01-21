Климовский полицейский подозревается в мошенничестве с выплатами

В 2014 году один из сотрудников ОВД, на тот момент занимавший должность участкового полиции Климовского района, договорился с жительницей Брянской области о помощи в получении положенной ей по закону компенсации и убедил ее оформить доверенность на имя своей родственницы. Далее он сообщил женщине недостоверные сведения о размере полученной компенсации, присвоив деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».

Если вина сотрудника подтвердится – он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности.

Напомним, экс-начальник брянского УМВД задержан по подозрению в мошенничестве.