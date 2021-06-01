Конфликт с цыганами вынудил жителя Брянска взяться за ружье

Пострадали два подростка.

В СУ СК РФ по Брянской области рассказали подробности стрельбы в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района, в результате которой пострадали двое цыганских подростков.

Днем 21 мая житель Радицы-Крыловки находился в своем дворе по улице Республиканской. Поссорившись с соседями-цыганами, он выстрелил дробью из зарегистрированного охотничьего ружья в сторону забора и попал в двух подростков 14 и 17 лет. У одного из них прострелена стопа, у другого – плечо.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, травмы признали легкими – госпитализации не потребовалось. Жизни подростков ничто не угрожает, отметили в следственном управлении.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы.

Стрелка задержали. Он дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство».