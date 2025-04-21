Кражу 11 тысяч долларов и золотых украшений раскрыли брянские полицейские

Няню, подозреваемую в краже 11 тысяч долларов и золотых украшений у работодательницы, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 35-летняя жительница Советского района Брянска. Из коробки в кладовке её квартиры пропали золотые украшения и 4 300 долларов. При этом ювелирные изделия злоумышленник подменил на похожие, но дешевые. Никто из близких и друзей потерпевшей не признался в хищении.

Оперативники уголовного розыска установили, что неизвестный вор подменил не только золото, но и деньги. Лежащие в коробке 6700 долларов оказались билетами «банка приколов».

За двое суток правоохранители выяснили, что к преступлению причастна 28-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Она уже была судима за кражу. Женщина работает у потерпевшей приходящей няней для детей. Она узнала о тайнике в кладовке и на протяжении года брала оттуда деньги и золото, подменяя их на подделки.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.