Кражу 11 тысяч рублей с карты раскрыли полицейские в Брянске

Пенсионера, подозреваемого в краже 11 тысяч рублей с карты задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Фокинского района Брянска. У него пропала банковская карта, с которой были списаны 11 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 69-летний житель посёлка Белые Берега. Правоохранители задержали подозреваемого. Задержанный пояснил, что нашёл чужое платежное средство на банкомате. Он оплатил картой покупки в магазинах.

Фигуранту предъявили обвинение в краже. Ущерб пенсионер возместил.