Кражу 18 дезодорантов раскрыли полицейские в Брянске
Жительницу Брянска, подозреваемую в краже 18 дезодорантов и зубной пасты из магазина, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился директор магазина самообслуживания в Советском районе Брянска. Одна из посетительниц вынесла из торгового зала в пакете 18 дезодорантов и зубную пасту. Ущерб составил почти 6500 рублей. Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую в преступлении. 22-летняя жительница Брянска не раз уже была судима. Похищенные средства гигиены она сбыла с рук неизвестным, а вырученные деньги потратила.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также
Новости регионов
Память о героях СВО: В Смоленске открыт первый Сквер в честь защитников Родины
В столице региона открыли Сквер памяти героев специальной военной операции. Это первый памятник в регионе, посвящённый участникам боевых действий. Церемония собрала бойцов, общественников, активистов ветеранских и молодёжных организаций, объединив людей разных поколений. В ходе мероприятия в честь павших героев были зажжены лампады, а также объявлена минута молчания в знак уважения и скорби. Дань уважения Сквер
Время добрых дел
Жизнь и здоровье ребёнка – самое важное для родителей. К сожалению, некоторые мамы и папы сталкиваются с серьёзными заболеваниями своих детей, и их лечение требует значительных финансовых затрат. По инициативе президента Владимира Путина четыре года назад был создан фонд «Круг добра» для помощи детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Деятельность фонда
Для тех, кто выбрал химбио
В этом году более 200 студентов начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области. Он объединил пять профессиональных образовательных организаций и два ведущих предприятия – ПАО «Дорогобуж» и АО «Вяземский завод синтетических продуктов». По словам губернатора Василия Анохина, цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль
Для тех, кто выбрал химбио
В этом году более 200 студентов начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области. Он объединил пять профессиональных образовательных организаций и два ведущих предприятия – ПАО «Дорогобуж» и АО «Вяземский завод синтетических продуктов». По словам губернатора Василия Анохина, цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль
Новый учебный год – в новой школе
На карте Смоленска появилось новое образовательное учреждение. Оно распахнуло свои двери в микрорайоне Королёвка, где за парты сели более 1000 учеников Торжественное открытие школы состоялось 1 сентября. На первой линейке побывал губернатор Василий Анохин, который смог лично оценить созданные для школьников и педагогов условия. Отметим, что учреждение стало частью образовательного комплекса «Академия детства», который включает
Всё начинается с малого
Как меняется жизнь в смоленской провинции? В регионе преображаются не только крупные, но и небольшие города, такие, как Велиж. Позитивные изменения в облике населённого пункта в ходе рабочей поездки в муниципалитет отметил губернатор Василий Анохин. Он вместе с главой округа Галиной Валиковой также проверил результаты благоустройства ряда объектов. Итогами визита Василий Анохин поделился со смолянами.