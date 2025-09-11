Кражу 18 дезодорантов раскрыли полицейские в Брянске

Жительницу Брянска, подозреваемую в краже 18 дезодорантов и зубной пасты из магазина, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор магазина самообслуживания в Советском районе Брянска. Одна из посетительниц вынесла из торгового зала в пакете 18 дезодорантов и зубную пасту. Ущерб составил почти 6500 рублей. Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую в преступлении. 22-летняя жительница Брянска не раз уже была судима. Похищенные средства гигиены она сбыла с рук неизвестным, а вырученные деньги потратила.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.