Кражу 20 банок пива из магазина раскрыли полицейские в Климово

Брянца, подозреваемого в краже 20 банок пива из магазина, задержали полицейские в Климово. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Ночью в посёлке Климово в магазине сработала охранная сигнализация. На вызов оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали мужчину, проникшего в помещение. Его передали сотрудникам полиции.

Правоохранители установили, что безработный, ранее судимый 43-летний житель посёлка проник в помещение торгового объекта, отжав окно монтировкой. Он забрал в магазине 20 банок пива.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».