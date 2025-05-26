Кражу 80 кило металла из дома раскрыли брянские полицейские за два дня

Кражу более 80 килограммов металла из дома в Севском районе раскрыли полицейские за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель села Доброводье Севского района. В отсутствии мужчины на территории его частного домовладения побывал злоумышленник. Вор забрал хранившиеся в надворной постройке изделия из металла весом свыше 80 килограммов.

Оперативники уголовного розыска за два дня установили подозреваемых в хищении. 19-летний житель села ранее был судим за подделку документов, а его 24-летний приятель из Севска – за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».