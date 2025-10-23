Кражу аккумулятора и проводов из машин раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 22-летний житель Фокинского района. Из двух его автомобилей, припаркованных во дворе дома, пропали аккумуляторная батарея и проводка.

Участковые уполномоченные полиции оперативно задержали подозреваемых. 38-летний и 53-летний жители областного центра оба неоднократно были судимы.

Старший из подельников был знаком с потерпевшим. Он знал, что того неделю не будет дома. Он решил раздобыть деньги на покупку спиртного. Вместе с приятелем они сняли провода и АКБ с автомашин, а также похитили из сарая электрокабель. Ущерб составил почти 12 500 рублей.

Похищенное имущество фигуранты сдали в пункт приема металлолома. Аккумуляторную батарею стражи порядка изъяли. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.