Кражу алкоголя из частного дома раскрыли брянские полицейские

2025, 09 сентября 14:32 Происшествия
Брянские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из частного домовладения. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу из частного домовладения в Брасовского района. Правоохранители выяснили, что инцидент произошёл в отсутствии хозяйки. Злоумышленник разбил окно и проник в помещение. Он похитил спиртные напитки на почти 9000 рублей.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого – 46-летнего брянца. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

