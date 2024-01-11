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Кражу более тонны бензина раскрыли брянские стражи порядка

2024, 11 января 15:35 Происшествия
Кражу более тонны бензина раскрыли брянские стражи порядка
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Кражу более тонны бензина с помощью чужой топливной карты раскрыли полицейские в Суземке. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

В полицию с заявлением о краже обратился представитель агропромышленного предприятия. С апреля по декабрь с помощью утерянной топливной картой организации неизвестный похитил 1002 литра бензина на 51 тысячу рублей.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.  29-летний житель Суземки рассказал, что нашёл топливную карту на улице. Он обнаружил на балансе неизрасходованные остатки бензина. А каждый месяц карта автоматически пополнялась 120 литрами топлива.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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