Кражу более тонны бензина раскрыли брянские стражи порядка

Кражу более тонны бензина с помощью чужой топливной карты раскрыли полицейские в Суземке. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился представитель агропромышленного предприятия. С апреля по декабрь с помощью утерянной топливной картой организации неизвестный похитил 1002 литра бензина на 51 тысячу рублей.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. 29-летний житель Суземки рассказал, что нашёл топливную карту на улице. Он обнаружил на балансе неизрасходованные остатки бензина. А каждый месяц карта автоматически пополнялась 120 литрами топлива.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.