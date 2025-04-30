Кражу цепочки из бани раскрыли полицейские в Трубчевске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Трубчевского района. Во время посещения банного комплекса в районном центре у него пропали золотая цепочка с крестиком.

Оперативники уголовного розыска Установили подозреваемого в краже. 20-летний житель города ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Он признался, что забрал оставленные без присмотра ювелирные изделия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».