Кражу денег из банкомата раскрыли брянские стражи порядка

71-летнюю пенсионерку, подозреваемую в краже денег из банкомата, задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 31-летний житель Советского района Брянска. Мужчина отвлекся на телефонный разговор, снимая деньги в банкомате. Уходя он положил банковскую карту в карман, а 11 200 рублей забыл в купюроприемнике. Спустя некоторое время денег на прежнем месте он уже не обнаружил.

Полицейские выяснили, что следом за потерпевшим к банкомату подошла 71-летняя пенсионерка. Она и забрала чужие деньги. Ранее в поле зрения правоохранителей женщина не попадала.

Возбуждено уголовное дело «Кража». Пенсионерка вернулась деньги потерпевшему.