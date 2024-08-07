Кражу денег из машины раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в краже денег из машины задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Ночью из сумки в его автомобиле пропали 26 тысяч рублей. Неизвестный злоумышленники смог проникнуть внутрь через приоткрытое окно.

Оперативники уголовного розыска на следующий день задержали подозреваемого – ранее судимого 28-летнего жителя областного центре. 17 500 рублей из похищенных денег стражи правопорядка изъяли у него при задержании.

Причиненный потерпевшему ущерб фигурант полностью возместил. Ему предъявили обвинение в краже.