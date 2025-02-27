Кражу денег из офиса раскрыли полицейские в Брянске

Полицейские задержали подозреваемого в краже 20 тысяч рублей из офиса в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор брянской фирмы доставки. Утром сотрудники, придя в офис в Володарском районе, обнаружили пропажу из тумбочки 20 тысяч рублей. Дверь в помещение была заперта.

Полицейские выяснили, что к краже причастен бывший работник организации. 40-летний уроженец Жуковского района уже не раз был судим. При увольнении мужчина оставил себе ключ от входной двери в офис. Он знал, что дневная выручка хранится не в сейфе и он решил забрать деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».