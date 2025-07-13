Кражу денег со счёта за сутки раскрыли брянские полицейские

Рецидивиста, подозреваемого в краже 9000 рублей с чужой карты, за сутки задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением обратился 40-летний житель Брянского района. Придя в супермаркет за продуктами мужчина обнаружил отсутствие банковской карты. Он зашёл в приложение и увидел, что с его счета были списаны 9000 рублей. Неизвестный злоумышленник оплатил с его карты покупки в магазине.

Оперативники уголовного розыска в течение суток установили личность подозреваемого. 52-летний житель областного центра уже был судим.

Фигуранту правоохранители предъявили обвинение в краже. Деньги потерпевшему он вернул.