Кражу деталей с вагонов раскрыли брянские полицейские

Брянские полицейские задержали подозреваемых в краже деталей с вагонов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дятьковский» раскрыли крупную кражу. Правоохранители выяснили, что 41-летний и 50-летний братья из Брянска на оформленном на другого человека автомобиль «ВАЗ-21014» приехали к месту стоянки вагонов-зерновозов в Дятьковском районе. Злоумышленники сняли пять воздухораспределителей тормозной системы. Похищенное они увезли в свой гараж.

Мужчины решили повторить преступление, но на этот раз их заметили работники организации. Злоумышленники бросили ещё пять снятых с вагона деталей и автомобиль, а затем скрылись в лесу.

Реализовывать похищенное братья не стали. Когда к ним пришли сотрудники полиции они показали место, где спрятали детали. Стоимость похищенных деталей превысила 160 тысяч рублей.

Воздухораспределители вернули собственнику. Возбуждено уголовное дело.