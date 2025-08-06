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Кражу дорогих кроссовок из магазина раскрыли полицейские в Брянске

2025, 06 августа 11:58 Происшествия
Кражу дорогих кроссовок из магазина раскрыли полицейские в Брянске
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Безработного брянца, подозреваемого в краже дорогих кроссовок из магазина, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию с заявлением о краже обратился директор сетевого магазина спортивных товаров. Из торгового зала похитил похитил кроссовки стоимостью 9000 рублей. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения. Злоумышленник взял для примерки пару дорогостоящей обуви. Он надел их на ноги и оторвал этикетки с ценниками. Подозреваемый сделал вид, что пришёл в кроссовках. Он покинул магазин, не оплатив свою обновку и оставив свои старые шлепанцы в зоне примерки.

Мужчину задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.

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