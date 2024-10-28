Кражу инструментов раскрыли брянские полицейские
Подозреваемую в краже инструментов из дома задержали полицейские в Севском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 43-летний житель села Поздняшовка Севского района. Мужчина долгое время находился на работе в Москве. Вернувшись, он не обнаружил дома бензотриммера и бензопилы. Ущерб превысил 18 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что к краже причастна сожительница потерпевшего. 38-летняя женщина призналась, что продала инструменты односельчанину, а деньги потратила на покупку спиртного. Инструменты стражи порядка изъяли и вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Читайте также
Новости регионов
Разрушений. Нет
В Смоленске началось восстановление костёла, а крепостную стену ждёт масштабная реконструкция, которая завершится в 2028 году. Хорошими новостями поделился губернатор Василий Анохин. Он уточнил, что план восстановления уникального памятника русского оборонительного зодчества подготовлен и утверждён правительством области и Минкультуры России. «Цель масштабного проекта – не просто сохранить, но и вовлечь объект культурного наследия в современное
Цифровое равенство
Сегодня в условиях санкций одной из ключевых задач развития российской экономики является повышение производительности труда. А эффективным инструментом в этом вопросе выступает цифровизация, которая позволяет автоматизировать рутинные процессы и оптимизировать работу организации. Помогать предприятиям региона по внедрении информационных технологий будет новый отраслевой центр компетенций по цифровизации промышленности, созданный на базе дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК
Первосвятительский визит
Краткие итоги пребывания в регионе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В минувшие выходные регион с первосвятительским визитом посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который посвятил архипастырскому служению на Смоленской кафедре без малого четверть века (с 1984-го по 2009 годы). «Считаю глубоко символичным, что этот визит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает