Кражу инструментов раскрыли брянские полицейские

Подозреваемую в краже инструментов из дома задержали полицейские в Севском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 43-летний житель села Поздняшовка Севского района. Мужчина долгое время находился на работе в Москве. Вернувшись, он не обнаружил дома бензотриммера и бензопилы. Ущерб превысил 18 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастна сожительница потерпевшего. 38-летняя женщина призналась, что продала инструменты односельчанину, а деньги потратила на покупку спиртного. Инструменты стражи порядка изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».