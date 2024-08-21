Кражу инструментов со стройки раскрыли брянские полицейские

Правоохранители задержали подростка, подозреваемого в краже инструментов со стройки в Трубчевске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился прораб стройки двухэтажного нежилого здания в городе Трубчевске. Ночью на объекте произошла кража. Неизвестный злоумышленник похитил четыре пилы, две дрели, триммер и перфоратор. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

Полицейские задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в краже. Инструменты стражи правопорядка изъяли у подростка и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело