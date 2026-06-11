Кражу из частного дома в Брянске полицейские раскрыли по горячим следам

2026, 11 июня 12:42

Кражу имущества из частного дома в Брянске полицейские раскрыли по горячим следам. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 49-летний житель Брянска. Во время двухнедельного отсутствия в его доме побывал вор. Злоумышленник проник через заднюю дверь, которую забыла запереть соседка, приглядывающая за жилищем. Добычей вора стали ЖК-телевизор, монитор, кофемашина, велосипед и гитара.

Оперативники уголовного розыска в течение суток установили подозреваемого в преступлении. 36-летний местный житель не раз уже был судим.

Мужчину правоохранители задержали по месту жительства. Там же полицейские обнаружили и похищенные у потерпевшего вещи.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого суд отправил в СИЗО.