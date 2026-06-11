Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу из частного дома в Брянске полицейские раскрыли по горячим следам

2026, 11 июня 12:42
Кражу из частного дома в Брянске полицейские раскрыли по горячим следам
Источник фото

Кражу имущества из частного дома в Брянске полицейские раскрыли по горячим следам. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 49-летний житель Брянска. Во время двухнедельного отсутствия в его доме побывал вор. Злоумышленник проник через заднюю дверь, которую забыла запереть соседка, приглядывающая за жилищем. Добычей вора стали ЖК-телевизор, монитор, кофемашина, велосипед и гитара.

Оперативники уголовного розыска в течение суток установили подозреваемого в преступлении. 36-летний местный житель не раз уже был судим. 

Мужчину правоохранители задержали по месту жительства. Там же полицейские обнаружили и похищенные у потерпевшего вещи.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого суд отправил в СИЗО.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Врио губернатора Брянской области встретился с первым зампредседателя Правительства РФ
11 июня 11:01
Врио губернатора Брянской области встретился с первым зампредседателя Правительства РФ
Легковой автомобиль потушили спасатели в посёлке Рогнедино в среду
11 июня 10:30
Легковой автомобиль потушили спасатели в посёлке Рогнедино в среду
Врио губернатора Брянской области встретился с зампредседателя Правительства РФ
11 июня 09:31
Врио губернатора Брянской области встретился с зампредседателя Правительства РФ

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15487) брянск (6983) ДТП (2780) ГИБДД (2345) прокуратура (2124) уголовное дело (2069) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1555) коронавирус (1272) дороги (1084)