Лжеэксперт похитил миллион рублей у жителя Брянска

2026, 23 июля 09:09

Лжеэксперт похитил миллион рублей у жителя Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Он стал жертвой мошенничества.

Мужчина пообщался с якобы экспертом по быстрому заработку и решил инвестировать свои сбережения. На указанные незнакомцем счета он перевёл 1 000 000 рублей. После получения денег «бизнес-партнёр» перестал выходить на связь. Вернуть назад свои деньги заявитель не смог.

Полицейские проводят проверку по факту мошенничества.