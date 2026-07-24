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Общество

Мемориальную доску и музей открыли в Следственном комитете по Брянской области

2026, 24 июля 11:55
Мемориальную доску и музей открыли в Следственном комитете по Брянской области
Источник фото

Мемориальную доску и музей открыли в Следственном комитете по Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

22 июля в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь первого руководителя ведомства Игорю Литвинову. Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации ушёл из жизни в мае 2024 года.

В мероприятии приняли участие родные и близкие Игоря Литвинова, руководитель регионального СУ СК Алексей Кузьмичев, первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Дмитрий Буравцов, сотрудники следственных управлений по Брянской и Калужской областям, кадеты и ветераны.

Мемориальную доску открыли руководитель брянского следственного управления и сын Игоря Литвинова Максим. Собравшиеся возложили к памятному знаку цветы. Память первого руководителя следственного управления участники мероприятия почтили минутой молчания.

После митинга состоялось торжественное открытие музея следственного управления.  Отдельные стенды и витрины в нём посвящены службе Игоря Литвинова в следственных органах. 

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