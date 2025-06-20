Кражу из частного дома в Красногорском районе раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась пожилая жительница Красногорского района. Она на несколько часов отлучилась из дома, оставив входную дверь незапертой. В это время в жилище пробрался злоумышленник. Вор забрал 4000 рублей и несколько бутылок крепкого спиртного.

В этот же день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. 49-летний односельчанин потерпевшей уже был судим за причинение лёгкого вреда здоровью.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.