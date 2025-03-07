Кражу из магазина в Брянске за час раскрыли полицейские

Рецидивиста, подозреваемого в краже алкоголя и сигарет из магазина в Брянске, за час задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация от дежурного частного охранного предприятия о срабатывании сигнализации в супермаркете в Володарском районе Брянска. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, обнаружила разбитое окно. Злоумышленник вынес из торговой точки алкоголь и сигареты.

В течение часа оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Ранее судимый 36-летний брянец в свой комнате общежития распивал украденное спиртное в компании приятелей. Он не ожидал увидеть полицейских. Мужчина признался отправился в местный магазин за спиртным. Скрыв лицо под балаклавой, он разбил кирпичом окно и забрал из магазина пять бутылок спиртного и десять пачек сигарет.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурант ждёт суда в СИЗО.