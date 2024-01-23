Кражу из незапертой квартиры раскрыли правоохранители в Брянске

Подозреваемого в краже сумки из незапертой квартиры и денег со счёта задержали правоохранители в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохранители установили подозреваемого к квартирной краже. По версии следователей, ранее судимый 41-летний житель Брасовского района проник в незапертое жилище и забрал из коридора женскую сумку. Внутри были 1400 рублей наличными и банковская карта. Свыше семи тысяч рублей мужчина потратил с чужого счёта на покупки в магазине одежды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант будет находиться под арестом до суда.