Кражу кошелька и денег со счёта раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в краже кошелька и денег со счёта знакомой задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Клинцовского района. У неё пропал кошелёк, в котором были банковская карта и три тысячи рублей наличными.

Полицейские установили,что к краже причастен 41-летний знакомый женщины из Стародубского района. Подозреваемый был в гостях у приятельницы. Оставшись на некоторое время один в комнате, он забрал лежавший на журнальном столике кошелек. В тот же день он оплатил картой в магазине товары на более чем 4000 рублей.

Фигуранту предъявили обвинение. Дело рассмотрит суд.