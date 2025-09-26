Кражу козы из стада раскрыли полицейские в Дятьковском районе
Ранее судимого жителя Дятьковского района подозревают в краже козы из стада. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась жительница Дятьковского района. Она рассказала, что знакомый подарил ей козу. Но, зная его характер, женщина сомневалась, что эивотное он получил законно.
Полицейские выяснили, что коза была похищена из стада, пасшегося в села Любышь. Фигурант проезжал мимо на машине, взял животное и посадил на заднее сидение. С помощью подарка он рассчитывал помириться с обидевшейся подругой. 49-летний житель Дятьково уже был судим за причинение средней тяжести вреда здоровью.
Мужчина поместили под административный арест. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также
Новости регионов
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2