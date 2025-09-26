Кражу козы из стада раскрыли полицейские в Дятьковском районе

Ранее судимого жителя Дятьковского района подозревают в краже козы из стада. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Дятьковского района. Она рассказала, что знакомый подарил ей козу. Но, зная его характер, женщина сомневалась, что эивотное он получил законно.

Полицейские выяснили, что коза была похищена из стада, пасшегося в села Любышь. Фигурант проезжал мимо на машине, взял животное и посадил на заднее сидение. С помощью подарка он рассчитывал помириться с обидевшейся подругой. 49-летний житель Дятьково уже был судим за причинение средней тяжести вреда здоровью.

Мужчина поместили под административный арест. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.