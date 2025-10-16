Кражу крупной суммы с карты раскрыли полицейские в Брянске

Рецидивиста, подозреваемого в краже 70 тысяч рублей с чужой карты, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 27-летний житель Советского района Брянска. Он потерял банковские карты Собственник не сразу узнал о пропаже. За несколько днём со счёта исчезли почти 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что карты нашёл ранее судимый 32-летний уроженец Иркутской области. Несколько дней он тратил чужие деньги на алкоголь, продукты и развлечения.

Мужчину стражи порядка задержали. Суд отправил его в СИЗО. Полиция решает вопрос с возбуждении уголовного дела.