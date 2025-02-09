Кражу куртки из торгового центра раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские раскрыли кражу из торгового центра в Унече. Из одного из магазинов пропала куртка, стоимостью 6 тысяч рублей.

Правоохранители установили подозреваемого в преступлении. Безработный 47-летний житель города уже был судим за совершении хищения.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».