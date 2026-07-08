Почти полтора километра улицы Свободы отремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 08 июля 17:17

Почти полтора километра улицы Свободы отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Свободы в Володарском районе Брянска. Подрядная организация обновит 1,4 километра дороги.

Рабочие отремонтируют инженерные сети и водопропускные трубы. На проезжую часть уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик построит тротуары.

Неподалёку от школы № 25 появятся искусственные неровности. В завершении ремонта специалисты поставят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Завершить работы планируют в 2027 году.