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ЖКХ

Почти полтора километра улицы Свободы отремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 08 июля 17:17
Почти полтора километра улицы Свободы отремонтируют в Брянске по нацпроекту
Источник фото

Почти полтора километра улицы Свободы отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Свободы в Володарском районе Брянска. Подрядная организация обновит 1,4 километра дороги. 

Рабочие отремонтируют инженерные сети и водопропускные трубы. На проезжую часть уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик построит тротуары. 

Неподалёку от школы  № 25 появятся искусственные неровности. В завершении ремонта специалисты поставят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Завершить работы планируют в 2027 году. 

 

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