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Криминал

Два уголовных дела возбудили брянские полицейские по фактам незаконного оборота оружия

2026, 07 июля 12:20
Два уголовных дела возбудили брянские полицейские по фактам незаконного оборота оружия
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Два уголовных дела возбудили брянские полицейские по фактам незаконного оборота оружия. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Два дня сотрудники полиции в Брянской области проводили  оперативно-профилактическое мероприятие  «Арсенал». Они пресекали нарушения закона, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, в том числе времен Великой Отечественной войны. 

Правоохранители за двое суток выявили пять фактов. По двум из них возбуждены уголовные дела. Один человек выдал боеприпасы в Брянском районе добровольно.

Всего из незаконного оборота стражи порядка изъяли одно огнестрельное оружие и 35 боеприпасов различного калибра.

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