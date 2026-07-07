Два уголовных дела возбудили брянские полицейские по фактам незаконного оборота оружия

2026, 07 июля 12:20

Два уголовных дела возбудили брянские полицейские по фактам незаконного оборота оружия. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Два дня сотрудники полиции в Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Они пресекали нарушения закона, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, в том числе времен Великой Отечественной войны.

Правоохранители за двое суток выявили пять фактов. По двум из них возбуждены уголовные дела. Один человек выдал боеприпасы в Брянском районе добровольно.

Всего из незаконного оборота стражи порядка изъяли одно огнестрельное оружие и 35 боеприпасов различного калибра.