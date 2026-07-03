Сотрудники брянской Госавтоинспекции получили награды

2026, 03 июля 17:35

Сотрудники брянской Госавтоинспекции получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

В честь празднования 90-летия образования службы ГАИ в УМВД России по Брянской области прошло торжественное мероприятие. Правоохранителей поздравили врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, ветераны органов внутренних дел.

Наиболее отличившимся сотрудникам почётные гости вручили вручили государственные награды.

«Брянское региональное управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения идёт в ногу со временем, активно внедряет самые современные технические средства, развивает технологии борьбы с нарушителями правил дорожного движения, повышает профессионализм сотрудников. Сегодня, когда проходит специальная военная операция, вам приходится трудиться в непростых условиях. Сейчас, как никогда, важно, что высокий профессионализм, верность долгу, целеустремленность и опыт личного состава позволяют сохранять стабильность в обеспечении общественного порядка на Брянщине», – подчеркнул председатель облдумы Валентин Суббот.