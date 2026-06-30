Кражу мобильного телефона у женщины раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 30 июня 10:43

Кражу мобильного телефона у женщины раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 56-летняя жительница Бежицкого района Брянска с заявлением о краже. Из её квартиры пропал мобильный телефон стоимостью 9 000 рублей.

Правоохранители выяснили, что в день происшествия женщина распивала у себя в квартире спиртные напитки со знакомым. 39-летнего мужчину полицейские задержали. Он признался, что когда хозяйка жилья вышла из комнаты, он забрал со стола её телефон и покинул квартиру. Гаджет он планировал сдать в ломбард. Технику полицейские изъяли и вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение.