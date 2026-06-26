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Происшествия

Подросток на мотоцикле пытался скрыться от полицейских в Брянске

2026, 26 июня 10:13
Подросток на мотоцикле пытался скрыться от полицейских в Брянске
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Подросток на мотоцикле пытался скрыться от полицейских в Брянске. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером 24 июня в районе дома № 106 на улице Ульянова в городе Брянске  автоинспекторы заметили молодого человека на мототранспорте. Требование об остановке юный байкер проигнорировал. Питбайк полицейские остановили в районе дома № 25 А на улице Молодой Гвардии.

За рулём оказался 16-летний житель Брянской области. Мототранспорт он взял у своей матери, чтобы покататься.

На подростка инспекторы составили административные материалы за вождение без прав, выезд на встречную полосу, невыполнение требования сотрудника полиции об остановке и движение по тротуару.

На законного представителя подростка полицейские составили протокол за передачу управления транспортным средством водителю без прав. Питбайк отправили на специализированную стоянку.

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